PSG : En équipe de France, le duo Mbappé/Benzema fait saliver !

3 juin 2022

Malgré les tensions révélées par la presse espagnole au sujet de retrouvailles entre Karim Benzema et Kylian Mbappé, après la prolongation de l'attaquant du PSG, Guy Stéphan décrypte l'entente entre les deux joueurs. Et l'adjoint de Didier Deschamps se réjouit que l'équipe de France puisse s'appuyer sur un tel duo offensif.

Depuis quelques jours, la relation entre Kylian Mbappé et Karim Benzema fait grandement parler. Et pour cause, plusieurs médias, notamment en Espagne, ont assuré que l'attaquant du Real Madrid était très déçu du choix du numéro 7 du PSG qui a prolongé son contrat jusqu'en 2025 plutôt que de signer au sein du club merengue. « Il faut respecter, il est jeune, il a beaucoup de responsabilités. C’est son choix. C’est un joueur du PSG. On prendra plaisir à jouer ensemble en sélection. Je ne pas déçu. Chacun fait ses choix. Le Real Madrid est le Real Madrid. Il a fait son choix. On est pote », confiait cependant Karim Benzema au micro de Téléfoot afin d'apaiser les tensions. Une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Et pour cause, si le Real Madrid n'aura pas l'occasion de s'appuyer sur un duo Mbappé-Benzema, les Bleus en revanche pourront en profiter, et ce sera même l'un de leur point fort pour défendre leur titre de Champions du monde. En effet, depuis le retour du Madrilène en équipe de France avant l'Euro disputé l'été dernier, son entente avec Kylian Mbappé saute aux yeux. Guy Stéphan décrypte d'ailleurs cette association alors que les Bleus affrontent le Danemark ce vendredi.

«Ils parlent le même football»