PSG : Messi voit Benzema remporter le Ballon d'Or au Real Madrid !

Publié le 30 mai 2022 à 20h15 par La rédaction

A 34 ans, Karim Benzema a réalisé la meilleure saison de sa carrière. Irrésistible, l’international français a été le joueur le plus décisif en Liga et en Ligue des champions, sauvant le Real Madrid a plusieurs reprises. Alors que l’attaquant est le principal favori au titre de Ballon d’Or, Lionel Messi pense effectivement que KB9 doit remporter ce trophée.

Karim Benzema semblait être sur une autre planète cette saison. L’international français a effectivement joué son meilleur football, lui qui a inscrit 44 buts et délivré 15 passes décisives en 46 rencontres. Grand artisan des titres du Real Madrid en Liga ainsi qu’en Ligue des champions, où il a été le joueur le plus prolifique, l’attaquant de 34 ans est le grand favori pour remporter le Ballon d’Or. Le natif de Lyon a déjà reçu plusieurs soutiens dans la quête de ce trophée, de la part de Dani Alves : « Il le mérite, parce qu'il a élevé le Real Madrid dans le jeu et dans d'autres aspects » ou encore de Didier Deschamps : « Il était déjà un des favoris mais il mérite amplement cette récompense individuelle du Ballon d’or » . Un avis que Lionel Messi partage totalement.

« Je pense qu'il n'y a pas de doutes cette année »