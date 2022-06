Mercato - PSG : Paul Pogba au PSG, c'est encore possible !

Foot - Mercato - PSG

Dernièrement, la tendance était clairement à un retour de Paul Pogba à la Juventus. Toutefois, l’international français n’aurait toutefois pas fait un choix définitif concernant son futur club alors que son départ de Manchester United a déjà été acté. Et le PSG, intéressé de longue date maintenant, serait toujours en course.

C’est désormais officiel, Paul Pogba ne continuera pas avec Manchester United. Les Red Devils ont officialisé le départ de l’international français, qui était arrivé au terme de son contrat. La question est maintenant de savoir où Pogba jouera la saison prochaine. Et dernièrement, la réponse semblait claire puisqu’un retour à la Juventus était plus que jamais imminent. Toutefois, à en croire les dernières informations de Sky Sports , le feuilleton Pogba serait finalement loin d’être terminé…

