Mercato - OM : Nouveau démenti pour la vente de l’OM, mais…

Alors que le dossier de la vente de l’OM continue toujours de faire parler, ces dernières heures, cela s’est à nouveau enflammer à propos des intentions de Frank McCourt de céder le club phocéen. Il n’aura toutefois pas fallu attendre longtemps pour avoir un démenti arriver. Et cette vente de l’OM continue d’ailleurs d’être niée sur la Canebière.

Fin 2016, Frank McCourt a racheté l’OM à Margarita Louis-Dreyfus. Près de 6 ans plus tard, l’Américain pourrait céder la main. C’est en tout cas ce que répète Thibaud Vézirian depuis plusieurs mois maintenant. En effet, le journaliste persiste à dire que la vente de l’OM est d’ores et déjà bouclé et que l’officialisation devrait tomber d’ici peu. Le club phocéen pourrait donc passer sous pavillon saoudien et dernièrement, c’est Romain Molina qui en a rajouté une couche sur cet énorme dossier. « Je ne sais pas si c’est un mandat de vente exclusif, des négociations exclusives, ou un mandat normal. Mais je sais qu’il y a un truc qui doit se terminer dans le mois avec l’Arabie Saoudite », avait-il notamment pu expliquer. Invité du Phocéen , Romain Molina a donné d'autres éléments, confiant : « Si ça peut se passer cet été ? Oui, c’est le but. (…) Il n’y a rien d’officiel, mais il y a une volonté d’y arriver. Une volonté de finaliser le dossier de la part des acheteurs ». Le clan McCourt est toutefois très vite monté au créneau pour démentir, une nouvelle fois, toutes ces informations. Dans l’entourage de l’Américain, on assurait ainsi que tout cela était « totalement faux », ajoutant que McCourt était très loin d’être parti.

L’OM est-il donc déjà vendu ou non ? Ce dossier continue donc d’enflammer tout le monde sur la Canebière. Mais les démentis également d’apparaitre. Ces dernières heures, une nouvelle réponse négative a ainsi été prononcée concernant cette cession annoncée du club phocéen à l’Arabie Saoudite. En effet, sur Twitter , Andrea Losapio, journaliste pour TMW , qu’au sein de l’OM, des sources lui démentaient toute offre de rachat.

#OM follows Danilo 🇧🇷 #Palmeiras midfielder. High rated talent, but his value is more than 20M€more on #VenteOM: source from the club deny offers, but could be that everyone is working in the dark (or just don't know yet)#teamOM