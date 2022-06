Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà les 4 joueurs qui pourraient remplacer Kamara

Publié le 4 juin 2022 à 3h00 par Arthur Montagne

Malgré la qualification de l'OM pour la prochaine Ligue des champions, Boubacar Kamara a décidé de quitter son club formateur à l'issue de son contrat afin de s'engager avec Aston Villa. Un gros coup dur pour le club phocéen qui va devoir lui trouver un remplaçant. Et quatre joueurs seraient pistés dans cette optique.

Formé à l'OM, Boubacar Kamara a décidé de quitter Marseille à l'issue de son contrat afin de s'engager avec Aston Villa. Une décision largement commentée que le jeune milieu de terrain a donc justifié : « C'est mon choix. J'ai eu ce feeling avec Aston Villa, et j'étais très content. Quand le coach vient vous voir chez vous, qu'il fait le déplacement, qu'il explique le projet, son ambition pour moi dans les années à venir... Je prends ça en compte, surtout quand ça vient de Steven Gerrard, un des meilleurs milieux de terrain du monde à son poste. Ça a penché dans ma décision. J'ai hâte de le rejoindre pour travailler . » Désormais, Pablo Longoria doit s'activer pour le remplacer.

Longoria a des idées pour remplacer Kamara