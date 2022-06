Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros dossier de l'été de Laporta est fixé à 70M€ !

Publié le 4 juin 2022 à 9h15 par La rédaction

Le mercato estival du FC Barcelone pourrait être très agité, notamment dans le secteur offensif. De nombreux mouvements devraient avoir lieu, et le Barça s’intéresserait notamment à Raphinha. Toutefois, alors que Leeds s’est maintenu, le club anglais ne compterait pas brader l’international brésilien, et réclamerait une indemnité de 70M€ pour le laisser partir.

Si le FC Barcelone s’est bien renforcé offensivement lors du mercato hivernal, cela n’empêche pas Joan Laporta de vouloir continuer son chantier. Adama Traoré et Luuk de Jong ne seront pas conservés à l'issue de leur prêt, tandis que Memphis Depay, Francisco Trincão ou encore Ousmane Dembélé pourraient également faire leurs valises, et le Barça cherche activement leurs remplaçants. Pour pallier l’éventuel départ du Français, les Catalans pensent à Raphinha. Très intéressant à Leeds où il a inscrit 11 buts et délivré 3 passes décisives en 36 rencontres cette saison, l’international brésilien est l’une des priorités des Blaugrana. Toutefois, son club réclame une indemnité de transfert très importante.

Leeds demande plus que prévu pour Raphinha