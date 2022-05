Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Raphinha sort du silence !

Publié le 31 mai 2022 à 14h15 par La rédaction

Omniprésent sur le mercato, le FC Barcelone se concentrerait sur un ailier droit. En effet, avec le départ d’Adama Traoré et surtout, le contrat d’Ousmane Dembélé qui arrive bientôt à terme, sans, pour l’instant, renouvellement de la part du joueur Français, le Barça aurait jeté son dévolu sur Raphinha. Selon l’un de ses proches, l’ailier de Leeds aurait désormais toutes les cartes en main pour un potentiel transfert, cet été.

Ce n’est plus un secret ! L'ailier brésilien de Leeds, Raphinha, est devenu l’une des cibles du FC Barcelone afin de renforcer son effectif en vue de la saison prochaine. Les blaugrana souhaiteraient voir le joueur débarquer au Camp Nou, dans le cas où Ousmane Dembélé quitterait le navire. En effet, l’international Français, dont le contrat se termine en juin prochain, n’a toujours pas répondu à l’offre de prolongation du Barça et pourrait bien suivre l’exemple d’Adama Traoré, qui n’a pas prolongé son aventure catalane.

