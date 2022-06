Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Arabie saoudite… La vente de l’OM bientôt bouclée ?

Publié le 4 juin 2022 à 8h00 par Bernard Colas

À Marseille, le sujet de la vente du club est sulfureux, et les rumeurs sont nombreuses. Alors que Frank McCourt et son entourage assurent à la presse qu’un changement de propriétaire n’est pas d’actualité, d’autres sources affirment que l’OM est bien à vendre, et qu’un repreneur pourrait prochainement débarquer. Mais d’après vous, faut-il croire au rachat de l’écurie phocéenne ?

Le serpent de mer de la vente de l’OM continue de faire parler à Marseille, où les supporters sont partagés entre espoir et exaspération sur le sujet. Depuis deux ans, les rumeurs sont nombreuses au sujet de l’avenir de Frank McCourt dans la cité phocéenne. Le journaliste Thibaud Vézirian ne cesse d'affirmer que le rachat de l’OM est bouclé, et selon lui, l’officialisation n’est plus qu’une question de temps. « C’est fait, c’est fait, faites la fête. No stress, c'est acté et actif. Et plus personne ne tient ça pour secret désormais. Tranquille. La fête arrive. Ça fait deux ans que j'en parle. Homme d'affaires, hommes d'Etat, agents, joueurs, dans les ministères... J'ai des centaines de sources. Toutes les langues se délient. Tout se vérifie, la restructuration en interne, le recrutement », affirme notamment le journaliste. Au sein du club, ces révélations font grincer des dents, et la dernière sortie de Romain Molina n’a pas dû arranger les choses.

« Il y a un truc qui doit se terminer dans le mois avec l’Arabie Saoudite »

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube , le journaliste a confirmé que Frank McCourt cherchait bel et bien à se séparer de l’OM, et l’homme d’affaires américain ferait même le forcing pour trouver preneur. « McCourt a sondé le marché. Evidemment il ne va pas le dire publiquement », a confié Romain Molina, précisant que des pourparlers étaient même en cours, bien que l’affaire serait loin d’être réglée. « Le fonds souverain saoudien cherche à racheter d’autres clubs à travers l’Europe. Il y a eu des pourparlers avec l’OM au printemps dernier. A un moment donné ça a très très bien avancé. (…) Je ne sais pas si c’est un mandat de vente exclusif, des négociations exclusives, ou un mandat normal. Mais je sais qu’il y a un truc qui doit se terminer dans le mois avec l’Arabie Saoudite. » Invité du Phocéen , Molina a maintenu ses propos ce vendredi, tout en rappelant qu’un autre candidat au rachat était en lice : « Pour les Émirats, c’est quand même le truc numéro 1. L’intérêt est énorme, constant. Est-ce que ça va se faire ou non, je n’en sais rien, après il y a un intérêt. (…) Si ça peut se passer cet été ? Oui, c’est le but. (…) Il n’y a rien d’officiel, mais il y a une volonté d’y arriver. Une volonté de finaliser le dossier de la part des acheteurs. »

L’énième démenti du clan McCourt, Longoria attendu aux États-Unis