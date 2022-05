Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vézirian acte encore la vente de l’OM !

Publié le 28 mai 2022 à 8h45 par Thibault Morlain

Cela fait maintenant près d’un an que Thibaud Vézirian assure que l’OM est vendu. Et le journaliste n’en démord pas à ce sujet.

Depuis 2017, Frank McCourt est le propriétaire de l’OM. Mais le sera-t-il encore longtemps ? Sur la Canebière, depuis plusieurs mois maintenant, il est question d’une vente du club phocéen. Les rumeurs se sont multipliées à ce sujet, mais l’Américain et son entourage ont toujours nié toute volonté de céder l’OM. Toutefois, de son côté, Thibaud Vézirian annonce depuis plus d'un an maintenant que l’Arabie Saoudite a repris le club qui a terminé deuxième de Ligue 1 bien que cela n’a jamais été officialisé jusqu’à présent.

« C’est vendu »

Régulièrement relancé sur le sujet de la vente de l’OM, Thibaud Vézirian persiste et signe à chacune de ses interventions. D’ailleurs, de passage chez SportMed TV , il en a d’ailleurs rajouté une couche. Concernant la vente de l’OM, il a alors lâché : « Aujourd’hui je n’ai que des voyants qui sont au vert. Ce qui doit arriver est inéluctable, c’est vendu ».