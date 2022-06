Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle bombe sur Frank McCourt et la vente de l'OM !

Publié le 2 juin 2022 à 20h30 par La rédaction

Même si Frank McCourt a démenti à maintes reprises les rumeurs de rachat de l’OM, Romain Molina affirme que le board olympien serait bel et bien en pourparlers avec des Saoudiens afin de vendre le club. Une nouvelle pourrait même tomber ce mois-ci.

Malgré le rachat de l’OM par Frank McCourt en 2016, les rumeurs d’une nouvelle vente n’ont jamais vraiment cessé. Depuis de nombreux mois, le journaliste Thibaud Vézirian continue d’assurer que l’OM est vendu et que l’annonce est imminente. « C’est fait, c’est fait, faites la fête. No stress, c'est acté et actif. Et plus personne ne tient ça pour secret désormais. Tranquille. La fête arrive. Ça fait deux ans que j'en parle. Homme d'affaires, hommes d'Etat, agents, joueurs, dans les ministères... J'ai des centaines de sources. Toutes les langues se délient. Tout se vérifie, la restructuration en interne, le recrutement », confiait-il dernièrement. De son côté, Frank McCourt a toujours nié ces informations, rappelant même lors de la dernière journée de Ligue 1 que l’OM allait « continuer à bâtir une équipe pour la Ligue des Champions ». Cependant, la vente du club serait bel et bien en train de poursuivre en coulisses…

« Il y a eu des pourparlers avec l’OM au printemps dernier »