Mercato - OM : Les révélations de Lucas Digne sur le départ de Boubacar Kamara !

Publié le 2 juin 2022 à 20h15 par Thomas Bourseau

Habitué de Premier League pour avoir évolué à Everton et à présent à Aston Villa, Lucas Digne a également connu la Ligue 1 au PSG et au LOSC. L’occasion pour lui d’avoir l’expérience nécessaire afin de bien conseiller Boubacar Kamara au moment de son départ de l’OM et de son arrivée à Aston Villa.

Boubacar Kamara a certes été formé à l’OM et a fait ses classes au sein des équipes de jeunes saison après saison. Lancé dans le grand bain par Rudy Garcia en 2016, Kamara avait souligné à quel point il était reconnaissant envers le club phocéen et refusait de quitter l’OM libre de tout contrat. Néanmoins, au final, Kamara a plié bagage cet été, en tant qu’agent libre, pour retrouver son ancien coéquipier Morgan Sanson à Aston Villa où un autre ancien joueur de Ligue 1 évolue en la personne de Lucas Digne. D’ailleurs, l’ex du PSG et du LOSC a joué un rôle primordial dans la prise de décision de Boubacar Kamara.

🚨 Exclusive for @Transfersdotcom Lucas Digne has fallen in love with Aston Villa and Steven Gerrard 👇#AVFC https://t.co/qlIRQE6uUr — Robin Bairner (@RBairner) June 2, 2022

« Si tu viens, tu vas apprécier chaque minute en Premier League »