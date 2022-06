Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, Vézirian, Molina... McCourt convoque Longoria, ça va chauffer !

Publié le 4 juin 2022 à 2h00 par Arthur Montagne

Cela fait désormais plus d'un an que la vente de l'Olympique de Marseille est annoncée et attendue. Ces dernières heures, Romain Molina a d'ailleurs l'existence de pourparlers lancé par un Frank McCourt désireux de vendre. Malgré tout, l'entourage du Bostonien continue de démentir.

Il y a un an et demi, Thibaud Vézirian assurait que l'OM était vendu et que l'officialisation était imminente. Cependant, et bien que rien n'ait été annoncé par le club phocéen à part des démentis, le journaliste a encore révélé récemment que tout était bouclé : « C’est fait, c’est fait, faites la fête. No stress, c'est acté et actif. Et plus personne ne tient ça pour secret désormais. Tranquille. La fête arrive. Ça fait deux ans que j'en parle. Homme d'affaires, hommes d'Etat, agents, joueurs, dans les ministères... J'ai des centaines de sources. Toutes les langues se délient. Tout se vérifie, la restructuration en interne, le recrutement . » Et alors qu'il était le seul journaliste à afficher une telle certitude, les informations de Thibaud Vézirian trouvent désormais un écho chez Romain Molina.

Mercato - OM : Nouvelle bombe sur Frank McCourt et la vente de l'OM ! https://t.co/Duhhc4ihEX pic.twitter.com/luJTfe9Wao — le10sport (@le10sport) June 2, 2022

Le clan McCourt réagit !