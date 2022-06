Foot - Mercato - PSG

Mercato : Après le FC Barcelone, le PSG se bat maintenant avec le Real Madrid !

Publié le 4 juin 2022 à 13h00 par Thibault Morlain

Porté par la puissance financière du Qatar, le PSG se bat depuis 2011 pour recruter les meilleurs joueurs du monde. Et cela abouti notamment à de grandes rivalités sur le marché des transferts. Ces dernières années, il était avant tout question du duel entre le PSG et le FC Barcelone. Mais voilà qu’un cador espagnol en a remplacé un autre puisque c’est désormais le Real Madrid qui se bat avec les champions de France.

En 2017, le transfert record de Neymar du FC Barcelone vers le PSG a été le point d’orgue de ce duel entre les deux clubs européens. Le Qatar n’a jamais caché qu’il voulait avoir le meilleur joueur du monde. N’ayant jamais alors pu recruter Cristiano Ronaldo et Lionel Messi à ce moment, c’est donc sur Neymar que l’offensive a été lancée. Et il y avait une ouverture puisque le Brésilien disposait d’une clause libératoire de 222M€. En Catalogne, on pensait bien évidemment que personne n’allait s’aligner sur ce moment. Mais c’était donc sans compter sur le PSG qui a fait ce chèque colossal, faisant ainsi du Brésilien le joueur le plus cher du monde. Mais ce n’est pas le seul point de crispation entre le PSG et Barcelone. Avant ce feuilleton Neymar, les Blaugrana s’étaient intéressés à Thiago Silva, Adrien Rabiot et surtout Marco Verratti. Mais aucun n’avait donc rejoint la Catalogne. De quoi alors déclencher la colère des Parisiens qui se sont donc vengés en allant chercher l’ancien joueur de Santos, qu’on voyait pourtant comme le successeur de Lionel Messi au Camp Nou. Et le PSG ne s’est également pas privé d’aller récupérer certaines pépites de La Masia avec Xavi Simons et Kays Ruiz, bien que le pari avec ce dernier n’a pas porté ses fruits.

Mercato - PSG : Après l’échec Mbappé, le Real Madrid compte bien rebondir ! https://t.co/4GClgl79JU pic.twitter.com/tLXWfAcanF — le10sport (@le10sport) June 3, 2022

PSG-Real Madrid, duel de grands d’Europe !

La lutte a donc fait rage entre le PSG et le FC Barcelone. Mais aujourd’hui, c’est visiblement de l’histoire ancienne. Cependant, c’est maintenant le Real Madrid qui a remplacé les Blaugrana. En effet, les Merengue et les Parisiens sont en pleine guerre durant cette intersaison sur le marché des transferts. Et c’est bien évidemment le dossier Kylian Mbappé qui a cristallisé toutes les attentions ces derniers mois. L’été dernier, le Real Madrid avait proposé près de 200M€ pour le crack de Bondy, une somme refusée par le PSG. Mais alors que Mbappé arrivait au terme de son contrat, Florentino Pérez semblait enfin toucher son rêve du doigt avec la possible arrivée libre du Français. Ce dernier avait même visiblement donné sa parole. Mais au final, Kylian Mbappé a fait un autre choix, préférant prolonger jusqu’en 2025 avec le PSG. De quoi déclencher la colère des Espagnols. Mais après ce dossier, une autre guerre se déroulerait actuellement entre les deux clubs. Et c’est Aurélien Tchouaméni qui se retrouve au coeur de celle-ci. Etincelant avec l’AS Monaco, l’international français va vraisemblablement quitter la Principauté cet été. Pour aller où ? Le mystère est encore présent. Dernièrement, la tendance était plutôt à un départ au Real Madrid, mais le PSG n’aurait pas dit son dernier mot. Alors que Mbappé ferait le forcing auprès de son coéquipier en sélection pour le convaincre, le Qatar serait également prêt à faire des folies. De l’autre côté des Pyrénées, on a notamment évoqué une somme de 100M€. Et d’autres dossiers pourraient encore opposer le PSG et le Real Madrid à l’avenir…