Mercato - PSG : Après Mbappé, un proche de Macron annonce le successeur de Pochettino !

Maire de Poissy et proche d'Emmanuel Macron, Karl Olive a lancé une nouvelle bombe sur le PSG. Après avoir annoncé, avant tout le monde, la prolongation de Kylian Mbappé, le responsable politique a laissé entendre, sur les réseaux sociaux, que Christophe Galtier devrait être le prochain entraîneur du club parisien.

Le feuilleton Kylian Mbappé aura marqué ce début d'année 2022. La lutte entre le Real Madrid et le PSG a fait les gros titres de l'actualité sportive. Pendant longtemps, on a cru à un départ du joueur en Espagne. Comme annoncé par le 10Sport.com, le Real Madrid avait, vite, trouvé un accord avec l'international français avant que le club parisien ne parvienne à faire son retard. Alors que les médias ibériques ne cessaient d'annoncer l'arrivée prochaine de Mbappé en Liga, une voix en France s'élevait pour affirmer le contraire. Maire de Poissy et un temps pressenti pour diriger le ministère des sports dans le gouvernement Elisabeth Borne, Karl Olive avait annoncé, en avant-première, la prolongation de Mbappé au PSG sur son compte Twitter : « L'immense Kylian Mbappé sera au PSG la saison prochaine. On en reparle ». Très vite, Bilel Ghazi, chargé de la communication du champion du monde, lui répondait sur les réseaux sociaux : « Bien joué d’un point de vue politique... Vous jetez une pièce en l’air et vous avez une chance sur deux de pouvoir dire : "j’avais raison" ». Un commentaire liké par Fayza Lamari, mère du joueur. Quelques heures plus tard, le PSG officialisait la prolongation de Mbappé jusqu'en 2025.

Karl Olive annonce l'arrivée de Galtier au PSG

Proche des dirigeants du PSG, Karl Olive a certainement eu vent du choix de Kylian Mbappé avant tout le monde et aurait pris de court son entourage, qui souhaitait garder le secret jusqu'au dernier moment. Ancien journaliste et patron des sports de Canal+, Karl Olive a de nombreuses connexions en politique et dans le sport, notamment au PSG. Sa parole est donc surveillée de très près, notamment dans un contexte où le club de la capitale souhaite renouveler son organisation. Dans les prochains jours, les dirigeants parisiens devraient officialiser l'arrivée de Luis Campos au poste de conseiller de Nasser Al-Khelaïfi, mais aussi annoncer le départ de Mauricio Pochettino. Mais qui pourrait lui succéder sur le banc du PSG ? Les noms de Thiago Motta, Sérgio Conceição ou encore Zinédine Zidane sont évoqués, mais Karl Olive croit savoir l'identité du prochain coach. « Ici Radio Londres, la galette parisienne au menu des 3 obus. Ce serait appétissant non ? » a lâché le maire de Poissy sur les réseaux sociaux.

Ici #RadioLondres, la galette parisienne au menu des #3obus. Ce serait appétissant non? #mercibonsoir — KARL OLIVE (@KARLOLIVE) June 3, 2022