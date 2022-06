Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelles réponses pour ce plan B à Kylian Mbappé !

Publié le 4 juin 2022 à 12h00 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Serge Gnabry serait dans le viseur du Real Madrid. Désireux de conserver son attaquant allemand, Julian Nagelsmann compterait faire le nécessaire pour le prolonger dès qu'il aura réglé le cas de Robert Lewandowski. De son côté, Serge Gnabry verrait d'un bon oeil l'idée de signer au Real Madrid en cas de départ, mais aurait décidé de prendre le temps avant de trancher définitivement quant à son avenir.

Après son échec avec Kylian Mbappé, le Real Madrid envisagerait de recruter Serge Gnabry pour renforcer son attaque. Selon les informations d' AS , le club merengue aurait d'ailleurs coché le nom de l'attaquant du Bayern avant de voir le numéro 7 du PSG prolonger avec son club. Toutefois, comme l'a indiqué le média espagnol, la signature de Serge Gnabry n'aurait jamais été conditionnée par Kylian Mbappé. En d'autres termes, le Real Madrid aurait prévu de se jeter sur l'international allemand même si le crack français avait rejoint la Maison-Blanche cet été. Cependant, le club emmené par Carlo Ancelotti devrait voir le Bayern lui mettre des bâtons dans les roues sur ce dossier. En effet, le club bavarois voudrait conserver Serge Gnabry et refuserait catégoriquement de le voir partir librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin 2023. Pour éviter un tel scénario, Julian Nagelsmann aurait formulé une offre de prolongation à Serge Gnabry. Une proposition qui ne devrait pas être revue à la hausse car elle serait (presque) définitive. Et heureusement pour le Real Madrid, il pourrait avoir une belle fenêtre de tir à exploiter, car le Bayern serait focalisé sur le cas Robert Lewandowski - également en fin de contrat le 30 juin 2023 - pour le moment, qu'il voudrait régler avant de tourner sérieusement vers Serge Gnabry. Mais quelle est la position de l'attaquant allemand ?





Serge Gnabry joue la montre pour son avenir