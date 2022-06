Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Tchouaméni au Real Madrid se précise...

Publié le 4 juin 2022 à 11h30 par La rédaction

Auteur de très bonnes performances avec l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni fera son grand départ lors des prochaines semaines. L’international français est convoité par trois géants européens, à savoir le Real Madrid, le PSG et Liverpool. Toutefois, si le Paris Saint-Germain tente tant bien que mal de l’attirer, les Merengue auraient la préférence du milieu de terrain.

Le dossier Aurélien Tchouaméni est l’un des plus chauds du moment. Après deux saisons et demie passées à l’AS Monaco, celui-ci fera ses valises lors du mercato estival, et devrait rapporter une belle somme au club du Rocher . En effet, en 50 matchs durant cette campagne, l’international français a su montrer tout son talent et suscite beaucoup d’intérêts. Le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et Liverpool s’intéresseraient notamment à l’évolution du joueur de 22 ans. Le club de la Principauté ne compte cependant pas brader son joyau, et réclamerait une indemnité de 80M€. Deux clubs seraient déjà passés à l’action sur ce dossier, avec des offres bien différentes.

Le Real Madrid n’augmentera pas son offre pour Tchouaméni

Selon les informations de Mundo Deportivo , le Real Madrid aurait transmis une offre de 60M€ + 20M€ de bonus à l’AS Monaco pour Aurélien Tchouaméni. Le Paris Saint-Germain, qui souhaite également faire du Français sa nouvelle star au milieu de terrain, proposerait 100M€. Toutefois, malgré la différence entre les deux sommes, les Merengue ne comptent pas aller aux enchères, et n’amélioreront pas leur offre. La semaine prochaine devrait être décisive dans ce dossier et Florentino Pérez compte sur la volonté du natif de Rouen, qui veut rejoindre le champion d’Europe, pour faire pencher la balance auprès des Monégasques.

Tchouaméni veut rejoindre le Real Madrid