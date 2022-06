Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gerard Piqué a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 4 juin 2022 à 16h10 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le FC Barcelone, Gerard Piqué est motivé à l'idée de jouer la saison prochaine au Camp Nou. Toutefois, il ne saurait pas encore s'il honorera son bail jusqu'au bout. Selon la presse espagnole, Gerard Piqué compterait évaluer à la fin de la saison prochaine s'il se sent prêt physiquement à continuer. Dans le cas contraire, il raccrochera les crampons à l'été 2023.

Arrivé au FC Barcelone lors de l'été 2008, Gerard Piqué a déjà disputé quatorze saisons de bons et loyaux services sous les couleurs blaugrana. Et selon les informations de Mundo Deportivo , l'international espagnol ne compterait pas quitter le Barça de si tôt. En effet, Gerard Piqué aimerait jouer une nouvelle année avec la tunique catalane. Toutefois, le défenseur de 35 ans ne serait pas du tout assuré d'honorer son contrat, qui court jusqu'au 30 juin 2024, jusqu'au bout.

🤔 Piqué se está recuperando bien y en función de su rendimiento físico a final de campaña, valorará seguir o no renunciando a lo que le quede de contrato✍️ @ffpolo https://t.co/TA3qNbGgzD — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 4, 2022

Gerard Piqué pourrait prendre sa retraite à l'été 2023