Mercato - Barcelone : Le départ est imminent pour cet indésirable de Xavi ?

Publié le 4 juin 2022 à 13h45 par La rédaction

Alors que sa mauvaise saison avec Wolverhampton ne lui permettra pas d’entrer dans les plans de Xavi, Francisco Trincão devrait quitter le FC Barcelone dès son retour de prêt. Le Sporting Portugal aimerait l’attirer lors du mercato, et l’intérêt serait réciproque du côté du joueur. Les deux côtés pousseraient pour que ce transfert ai lieu, et une solution pourrait rapidement être trouvée.

En difficulté au FC Barcelone, Francisco Trincão a été prêté à Wolverhampton lors du mercato estival afin de se relancer. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu pour l’international portugais. En effet, ce dernier a participé à 30 rencontres, mais ne s’est pas montré très prolifique, avec seulement 3 buts et une passe décisive. Alors que l’ailier ne sera pas conservé par les Wolves , celui-ci ne devrait pas non plus intégrer l’effectif du Barça. Le joueur de 22 ans ne rentre pas dans les plans des Blaugrana , et n’aurait pas vraiment d’avenir en Catalogne. Mais, Trincão aurait tout de même une porte de sortie, puisque le Sporting aimerait le rapatrier au Portugal.

Le Sporting et Trincão font pression sur Barcelone