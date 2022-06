Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Balerdi annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 4 juin 2022 à 12h15 par Dan Marciano

Opéré de l'épaule, Leonardo Balerdi a mis fin à sa saison prématurément, dès le mois de mars. Le défenseur argentin poursuit sa rééducation et espère faire son retour dès le mois d'août. En effet, ses proches ont assuré que le défenseur resterait à l'OM la saison prochaine et disputera la Ligue des champions sous les ordres de Jorge Sampaoli.

Transféré définitivement à l'OM en juillet dernier, Leonardo Balerdi a été contraint de mettre un terme à sa saison prématurément en raison d'une blessure à l'épaule. Opéré en mars dernier, le défenseur argentin poursuit sa rééducation avec l'espoir d'être présent dans le groupe de Jorge Sampaoli dès la reprise. Lié à l'OM jusqu'en 2026, le joueur de 23 ans a l'intention de se montrer et de se frayer une place dans le onze titulaire la saison prochaine, malgré l'arrivée de Samuel Gigot à son poste.

𝑪’𝒆́𝒕𝒂𝒊𝒕 𝒊𝒍 𝒚 𝒂 𝒖𝒏𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒊𝒏𝒆… 🤩La joie de Dimitri Payet, Cheikh Bamba Dieng, Léo Balerdi, William Saliba ainsi que la direction de l’OM 💙📸 @JacquesCardoze #TeamOM pic.twitter.com/koMTlsXXxG — MercatOM (@Mercat_OM) May 28, 2022

« Il est heureux à Marseille »