Mercato - PSG : Un transfert à 80M€ se profile pour Frenkie De Jong !

Publié le 4 juin 2022 à 13h15 par La rédaction

Alors que le Paris Saint-Germain veut bâtir une équipe capable de remporter la Ligue des Champions, d’importantes modifications pourraient avoir lieu dans l’effectif, notamment au milieu de terrain. Plusieurs joueurs ne donnent pas satisfaction, et le PSG aimerait attirer Frenkie De Jong pour apporter de la qualité. Toutefois, Manchester United aurait pris de l’avance dans les négociations.

Désireux de recruter une star à associer à Marco Verratti dans son entrejeu, le Paris Saint-Germain se montre déjà actif sur le marché. Plusieurs joueurs de classe mondiale ont été évoqué sur les radars du club de la capitale, tels que Paul Pogba, N'Golo Kanté ou encore Aurélien Tchouaméni. Toutefois, le PSG s’intéresse également à Frenkie De Jong. Indiscutable au FC Barcelone, où il a disputé 47 matchs cette saison, l’international néerlandais a tapé dans l’œil du champion de France, qui pourrait transmettre une belle offre aux Blaugrana . Cependant, un géant anglais s’intéresse également au milieu de terrain, et aurait même pris de l’avance.

Un accord est proche d’être trouvé avec Manchester United