Mercato - PSG : La grosse mise au point d'Ander Herrera sur son avenir !

Publié le 4 juin 2022 à 12h45 par Dan Marciano

Ce vendredi en Espagne, il a été question d'un possible retour d'Ander Herrera à l'Athlétic Bilbao notamment si Iñaki Arechabaleta accédait à la présidence du club. Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024, le milieu de terrain espagnol a pris la parole pour évoquer son avenir, mais aussi un possible retour en Liga. Le joueur a assuré qu'il resterait à Paris la saison prochaine.

Agé de 32 ans, Ander Herrera est l'un des nombreux joueurs, qui ne disposent pas du statut d'intouchable au PSG. Lié au club parisien jusqu'en 2024, le milieu de terrain pourrait ne pas être retenu, notamment en cas d'offre satisfaisante lors du prochain mercato estival. Cela tombe bien puisque selon la Cadena Ser, le joueur envisagerait de retourner à l'Athlétic Bilbao, son ancienne équipe, Ander Herrera aurait donné son accord à Iñaki Arechabaleta, candidat à la présidence du club.

💥 Informa @JoseAngel_Pena❌ @AnderHerrera se desmarca de la pugna electoral 🗼 "Tengo admiración, respeto y mucho cariño por el @AthleticClub, pero no voy en ninguna candidatura y seguiré en París el próximo año al 100%"📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/PLKrKk2D7S — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 3, 2022

« Je continuerai à Paris l'année prochaine à 100% »