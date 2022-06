Mercato - OM : Longoria est fixé pour ce buteur de Pep Guardiola !

Foot - Mercato - OM

Désireux de se renforcer lors du mercato estival, l’Olympique de Marseille va devoir combler certains départs. Arkadiusz Milik pourrait notamment partir, et les Phocéens songeraient à Julian Alvarez pour le remplacer. Toutefois, l’attaquant rejoindra Manchester City cet été, et les Citizens ne comptent pas le prêter, mais bien l’intégrer directement à l’effectif de Pep Guardiola.

Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille souhaite se renforcer en conséquence. Après Boubacar Kamara, d’autres éléments importants pourraient faire leurs valises, comme William Saliba ou Arkadiusz Milik. L’international polonais est notamment dans le viseur du FC Nantes, et Pablo Longoria pourrait déjà avoir trouvé son remplaçant, à Manchester City. Auteur de belles performances avec River Plate, dont un incroyable sextuplé en Copa Libertadores, Julian Alvarez rejoindra les Citizens lors du mercato estival, et pourrait être prêté afin d’accumuler du temps de jeu en Europe. Toutefois, l’actuel champion d’Angleterre aurait un tout autre programme pour le joueur de 22 ans.

Olympique Marseille, Spanish clubs and more… no way. Manchester City want Julián Alvarez to be part of Pep Guardiola’s team next season. 🕷🔒 #MCFCNo plan to let him leave on loan, even because River Plate had priority but it won’t happen - as reported earlier today. ⤵️ https://t.co/KWDmTeppn3