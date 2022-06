Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte s'ouvre pour Campos avec Thiago Motta !

Publié le 4 juin 2022 à 11h45 par Dan Marciano

Nommé conseiller sportif au PSG, Luis Campos aura pour mission première de dénicher un nouveau coach, étant donné que Mauricio Pochettino devrait laisser sa place. La piste Christophe Galtier prend de l'ampleur, mais le nom de Thiago Motta figurerait toujours sur la short-list du Portugais. Cela tombe bien puisque l'Italien pourrait être disponible dans les prochaines heures.

C'est fait pour Luis Campos ! Selon Le Parisien et RMC Sport , le Portugais aurait signé son contrat avec le PSG pour devenir conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi. Passé par l'AS Monaco et le LOSC, il aura pour mission première de trouver un nouvel entraîneur, puisque Mauricio Pochettino serait sur le départ. Actuellement, Christophe Galtier serait l'un des favoris pour s'installer sur le banc parisien. Mais les noms de Sérgio Conceição et de Thiago Motta figureraient également sur la short-list des dirigeants du PSG.

Le départ de Thiago Motta officialisé dans les prochaines heures

Et selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, Thiago Motta va se retrouver libre de tout contrat. Lié à la Spezia, le technicien transalpin serait, actuellement, en train de négocier son départ avec ses dirigeants. L'annonce devrait être faite dans les prochaines heures. A la recherche d'un nouveau défi, Thiago Motta sera disponible et pourrait bien accepter une offre du PSG, son ancienne équipe.