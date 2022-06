Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos, contacts… La réponse du clan Galtier !

Publié le 4 juin 2022 à 8h45 par Thibault Morlain

Mauricio Pochettino étant sur le départ au PSG, la question est de savoir qui viendra le remplacer sur le banc de touche. Et de plus en plus, le nom de Christophe Galtier revient. Avec l’arrivée de Luis Campos dans la capitale, l’option menant à l’entraîneur de l’OGC Nice a pris de l’ampleur, mais dans son entourage, on a souhaité mettre les choses au point.

Les jours de Mauricio Pochettino sont aujourd’hui comptés au PSG. Malgré un contrat allant jusqu’en 2023 avec le club de la capitale, l’Argentin devrait être démis de ses fonctions. Mais pour être remplacé par qui ? Telle sera donc l’une des premières missions que devra remplir Luis Campos, qui viendrait de signer son contrat avec le PSG, devenant ainsi conseiller sportif du club de la capitale. Alors que plusieurs noms revienne, la piste menant à Christophe Galtier, actuellement à l’OGC Nice, semble se dégager.

Aucun contact !