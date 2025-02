«C’est incroyable» : Pour 31M€, le PSG a dégoté un renfort historique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Marquinhos, figure emblématique du Paris Saint-Germain, a atteint ce mardi le cap symbolique des 100 matches de Ligue des champions avec le club à l'occasion de la victoire contre Brest (3-0) en Ligue des champions. Déjà détenteur du record du joueur le plus capé avec 469 apparitions, le capitaine brésilien savoure ce moment exceptionnel qui illustre son parcours inégalé au PSG.

Marquinhos (30 ans) est un peu plus entré dans l’histoire du Paris Saint-Germain à l’occasion du barrage aller de Ligue des champions. Face à Brest (3-0) mardi, le défenseur brésilien est devenu le premier joueur du club à atteindre la barre des 100 matches en Ligue des champions sous le maillot rouge et bleu, lui qui possède déjà le record du plus capé de l’histoire du PSG avec 469 apparitions à ce jour. Un moment spécial pour le capitaine du PSG.

« Je me rappelle de mon premier match, de tous ceux que j’ai passés ici »

« Ça fait plaisir. Je pense que disputer ce 100e match de Champions League avec le club, c’est quelque chose d’incroyable. Je ne le savais pas mais on me l’a dit avant le match. Je me rappelle de mon premier match, de tous ceux que j’ai passés ici, tous les bons moments comme les moments difficiles. Je crois que mon histoire, c’est aussi celle de Paris. Et je suis fier de tous ces moments qu’on a passés ensemble », a confié Marquinhos auprès des médias du PSG.

Marquinhos devance d’autres légendes

Arrivé à l’été 2013 pour un peu plus de 31M€ en provenance de l’AS Roma, Marquinhos est devenu l’un des joueurs les plus importants de l’histoire du club, et ce record le montre un peu plus. Il devance Marco Verratti (79 matches), Kylian Mbappé (64), Thiago Silva (60), Paul Le Guen (57), Edinson Cavani, Angel Di Maria (54), Vincent Guérin (50), Blaise Matuidi (49) et Bernard Lama (48).