PSG : Kombouaré, l’énorme punition

Arnaud De Kanel

Opposé au Stade Brestois, le PSG a déroulé pour remporter la première manche des barrages de Ligue des champions. Le club de la capitale a fait un grand pas vers les huitièmes grâce à ce succès 3 buts à 0. Un score lourd pour les Brestois qui ont touché trois fois les montants et qui se sont donc heurtés au réalisme impressionnant des Parisiens comme l'a constaté Antoine Kombouaré.

Le PSG poursuit sur sa folle lancée. Métamorphosé depuis la victoire face à Manchester City, le club de la capitale a une nouvelle fois puni son adversaire du soir grâce à son réalisme. La victime ? Le Stade Brestois, qui avait déjà fait les frais de cette forme exceptionnelle deux semaines plus tôt. Et pourtant, les hommes d'Eric Roy n'ont pas démérité.

Brest touche 3 fois les montants

Les Pirates n'ont jamais abdiqué durant cette rencontre, la plus importante de leur histoire européenne. Ils n'ont pas été en réussite, touchant à trois reprises les montants de Gianluigi Donnarumma. Derrière, ils se sont logiquement fait punir par l'attaque parisienne. La dure loi des grandes équipes comme le fait remarquer Antoine Kombouaré dans L'Equipe.

«Le score est dur, très dur»

« C’est exactement ça : pendant une mi-temps, Brest a fait jeu égal, au moins par séquences, mais se fait punir par l'expérience, l'efficacité et le talent adverse. Le score est dur, très dur pour l'équipe d'Éric Roy, parce qu'on a senti un moment de révolte chez elle à partir de la 30e... Brest a eu des temps forts, ces deux poteaux avant la pause, cette action d'Abdallah Sima qui est repris par Willian Pacho et qui aurait sans doute pu mieux s'emmener le ballon sur un meilleur terrain. La différence sur cette première période, c'est l'efficacité. Mais la marche était trop haute pour Brest: quand le PSG joue à ce niveau, il n'y a pas match », a déclaré le coach du FC Nantes au journal L'Equipe. Le PSG sait désormais punir ses adversaires et le Stade Brestois ne pourra pas contredire Antoine Kombouaré.