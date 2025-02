Ntamack : Le XV de France annonce une grande nouvelle !

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce mercredi, Thomas Ramos a pris la défense de Matthieu Jalibert, qui pourrait faire son grand retour avec le XV de France. L’ouvreur de l’UBB est pressenti pour démarrer le choc contre l’Angleterre titulaire, après l’expulsion de Romain Ntamack lors de la 1ere journée du Tournoi des 6 Nations 2025.

Les hommes de Fabien Galthié nous ont offert une très large victoire face au Pays de Galles (43-0), afin de lancer leur Tournoi des 6 Nations. Mais c’est loin d’être parfait, puisque le XV de France a perdu Romain Ntamack, qui s’est rendu coupable d’une faute assez grossière sur son adversaire Ben Thomas. Dès la fin du match, les débats se sont déchaînés concernant l’identité de son potentiel successeur, qui aura la lourde tâche d’aller affronter l’Angleterre à Twickenham.

« Le groupe a confiance en lui, lui a confiance en lui et nous, on est là pour l'accompagner »

Sauf surprises, c’est Matthieu Jalibert qui devrait être titularisé par Galthié et pour Thomas Ramos, c’est une très bonne nouvelle. « Je trouve qu'il a fait une très bonne semaine. Même si au mois de novembre, ç'a été dur pour lui, il n'est jamais venu à un entraînement sans son sourire » a confié l’arrière du XV de France, qui lui avait pourtant volé la vedette lors de la tournée de novembre. « Matthieu montre tous les week-ends qu'il est un très bon joueur. Le groupe a confiance en lui, lui a confiance en lui et nous, on est là pour l'accompagner ».

« On ne fait pas une fixette sur Jalibert »

Pour Ramos il n’y a d’ailleurs pas d’inquiétude à avoir : Jalibert aura les épaules assez larges pour disputer l’un des matchs les plus attendus de l’année ! « Il va être relancé dans un match comme ça et nous, on ne fait pas une fixette sur ce sujet. À nous de lui faciliter les choses » a-t-il assuré, lors de la conférence de presse organisée ce mercredi. « Matthieu a plus de 35 sélections. Il ne fera pas ses débuts samedi. Il a démarré très jeune contre l'Irlande, il a attaqué la Coupe du monde 2023 contre les All Blacks (victoire 27-13) et il avait fait un très bon match. C'est quand il y a de la pression, de l'attente qu'on voit les grands joueurs. On a totalement confiance en Matthieu ».