Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Malgré Zidane, l’arrivée de Galtier se précise pour remplacer Pochettino !

Publié le 3 juin 2022 à 20h45 par Bernard Colas mis à jour le 3 juin 2022 à 20h50

Alors que le départ de Mauricio Pochettino ne fait plus de doute, le PSG s’active pour dénicher son successeur, et Luis Campos s’est déjà mis au travail. Le nom de Christophe Galtier est notamment évoqué depuis que le Portugais est pressenti pour intégrer la direction parisienne, et l’arrivée du Niçois se préciserait…

Après Leonardo, c’est Mauricio Pochettino qui devrait bientôt être fixé sur son sort. Alors que l’Italo-brésilien a été informé par le PSG qu’il ne sera plus directeur sportif la saison prochaine, le départ de l’Argentin semble également inéluctable après la saison contestée du club de la capitale. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Zinedine Zidane est la priorité du Qatar pour remplacer Pochettino, mais le Français ne semble pas totalement convaincu par le poste, obligeant le club à activer d’autres pistes. Une décision est désormais attendue, et Luis Campos aura son mot à dire, lui qui deviendra prochainement officiellement le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi, de quoi donner du poids au dossier Christophe Galtier.

Mercato - PSG : Christophe Galtier, le nouveau favori pour le banc du PSG ? https://t.co/HBmTYV4w30 pic.twitter.com/d1SsAboXtk — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 2, 2022

Christophe Galtier est l’un des favoris