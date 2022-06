Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Une date est fixée pour le transfert de Tchouaméni !

Publié le 3 juin 2022 à 15h45 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni serait partagé entre le PSG et le Real Madrid. Malgré l'assaut à 100M€ des Parisiens, le club merengue tiendrait toujours la corde. Et le verdict final devrait tomber ce week-end. Reste à savoir qui du PSG ou du Real Madrid raflera la mise.

Etincelant sous les couleurs de l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni devrait rejoindre un plus grand club cet été. Sous contrat jusqu'au 30 juin avec les Monégasques, l'international français devrait s'envoler vers Paris pour signer au PSG ou migrer vers l'Espagne pour s'engager en faveur du Real Madrid. Et alors que le verdict ne serait pas encore tombé pour Aurélien Tchouaméni, Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez devraient être fixés ce week-end.





Dénouement ce week-end pour Aurélien Tchouaméni ?