Mercato - PSG : Mbappé, Messi… Mourinho réfléchirait à une arrivée au PSG !

4 juin 2022

Comme la presse britannique a tenu à le souligner, Luis Campos serait ouvert à l’idée de collaborer de nouveau avec José Mourinho après leur travail commun au Real Madrid, mais cette fois-ci au PSG où il prendrait la place de Mauricio Pochettino sur le banc. De plus, le fait d’entraîner Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar ne déplairait pas à The Special One.

Et si le successeur de Mauricio Pochettino se nommait José Mourinho, comme ce fut le cas à Tottenham à l’automne 2019 ? Alors que les jours de Pochettino sont comptés sur le banc du PSG, The Daily Telegraph et talkSPORT ont avancé ce samedi après-midi que Luis Campos prendrait en considération l’option Mourinho qui est sorti vainqueur de la Ligue Europa Conférence avec la Roma, soit le premier titre du club de la Louve depuis 2008. Mais d’après Le Parisien , Mourinho ne figurerait pas sur la short-list du conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi contrairement à Christophe Galtier et à un autre coach plus jeune que l’entraîneur de l’OGC Nice.

