Mercato - PSG : Entre José Mourinho et Christophe Galtier, Luis Campos a déjà tranché !

Publié le 4 juin 2022 à 17h30 par Thomas Bourseau

Pour assurer la succession de Mauricio Pochettino dont les jours sont comptés sur le banc du PSG, les candidats semblent être multiples. Parmi eux figurerait José Mourinho selon la presse britannique. Néanmoins, Luis Campos, conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi, aurait Christophe Galtier et un profil plus jeune que celui du Special One en tête.

Les journées se suivent et les pistes se succèdent pour l’après-Mauricio Pochettino. Le10sport.com vous révélait dès le mois de novembre 2021 que la position de l’entraîneur argentin était fragilisée à la tête de l’effectif du PSG. Et les éliminations prématurées du Paris Saint-Germain au stade des 1/8èmes de finale de la Coupe de France et de la Ligue des champions semblent avoir plus que simplement entamé le crédit de Pochettino qui devrait être démis de ses fonctions dans les prochains jours selon Le Parisien , alors que son contrat court jusqu’en juin 2023. Le conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi, qui devrait être bientôt le devenir officiellement, aurait déjà dressé une liste de potentiels successeurs à Mauricio Pochettino à en croire les différents médias et au vu des divers noms qui circulent dans la presse. Ces dernières heures, Marcelo Gallardo, Thiago Motta ou encore Ruben Amorim ont circulé, au même titre qu’Antonio Conte qui est pour sa part une piste de longue date. Néanmoins, un autre nom d’envergure a fuité dans la presse anglaise. En effet, selon The Daily Telegraph et talkSPORT , José Mourinho serait une option appréciée par Luis Campos, qui a noué une relation étroite depuis sa collaboration avec The Special One au Real Madrid au début des années 2010. Proches, les deux compatriotes portugais auraient pu retravailler ensemble à Manchester United et à Tottenham. Et d’après The Telegraph , Campos aimerait que Mourinho quitte la Roma pour prendre les rênes du PSG.





Galtier reste la priorité de Campos, avec un coach plus jeune autre que Mourinho !