Mercato - PSG : Campos et le Qatar envisagent un très gros coup avec Mourinho !

Alors que le départ de Mauricio Pochettino ne fait aucun doute, le PSG travaille en coulisse pour dénicher son successeur, et les pistes sont nombreuses. Le nom de Christophe Galtier est notamment évoqué en interne, un proche de Luis Campos, mais l’arrivée de ce dernier dans l’organigramme parisien pourrait relancer le dossier José Mourinho, régulièrement cité dans la capitale depuis le rachat du club par le Qatar.

Après Leonardo, c’est Mauricio Pochettino qui devrait rapidement être informé de son départ du PSG. L’Argentin n’a jamais fait l’unanimité dans la capitale et va quitter son poste à un an de la fin de son contrat, mais l’identité de son successeur reste incertaine. Au Qatar, le rêve Zidane existe encore, mais le Français ne semble pas emballé à l’idée de prendre la direction du PSG, obligeant l’écurie parisienne à envisager d’autres noms. Christophe Galtier (OGC Nice), Thiago Motta (La Spezia) et Marcelo Gallardo (River Plate) ou encore Sérgio Conceição (FC Porto) figureraient notamment sur la short-list du club, mais Luis Campos pourrait également se tourner vers un autre profil beaucoup plus prestigieux.

