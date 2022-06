Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce départ annoncé pourrait tomber à l’eau !

Publié le 4 juin 2022 à 22h15 par Axel Cornic

Alors que Gianluigi Donnarumma devrait vraisemblablement devenir le seul véritable numéro 1 au Paris Saint-Germain, on travaille actuellement aux départs de Keylor Navas et de Sergo Rico. Ce dernier semblait bien parti pour rejoindre la Lazio de Maurizio Sarri, mais la situation semble avoir radicalement changé.

Au Paris Saint-Germain on s’active déjà pour régler le gros chantier de l’été. Si des grands noms sont bien visés, ce mercato servira surtout au PSG à dégraisser un effectif extrêmement fourni. C’est le cas au milieu de terrain, où l’on annonce pas moins de quatre départs, avec Marco Verratti qui semble être le seul véritable intouchable. Mais le plus gros changement devrait survenir dans les cages, puisque Keylor Navas et Sergio Rico sont annoncés sur le départ, sans oublier l’achat définitif de la part de l’OGC Nice de Marcin Bułka. Les propriétaires du PSG semblent en effet vouloir confirmer le jeune Gianluigi Donnarumma, qui n’a pas vraiment été avantagé par l’alternance mise en place cette saison.

La Lazio ne veut plus de Sergio Rico