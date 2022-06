Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme révolution se prépare au milieu de terrain !

Publié le 4 juin 2022 à 17h45 par Axel Cornic mis à jour le 4 juin 2022 à 17h54

Ce mercato estival va permettre au Paris Saint-Germain de dégraisser son effectif, avec quasiment un départ à chaque poste. Il y a un secteur qui pourrait particulièrement être impacté lors de cette intersaison avec le milieu de terrain, où seul Marco Verratti semble être intouchable.

Avant de penser aux gros transferts, il faudra vendre. La mission avait déjà été lancée à Leonardo et désormais, ce sont Luis Campos et Antero Henrique qui devraient s’en occuper. Et la liste des candidats au départ est très longue au Paris Saint-Germain ! Il y a déjà Keylor Navas, qui a perdu son bras de fer avec Gianluigi Donnarumma et devrait être vendu ou accepter un poste de numéro 2. Mauro Icardi est un autre nom qui revient sans cesse, sachant qu’il a traversé une saison extrêmement compliquée avec le PSG.

Mercato - PSG : Campos et le Qatar envisagent un très gros coup avec Mourinho ! https://t.co/5LnRovwR4I pic.twitter.com/6QF34BQJqC — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 4, 2022

Quatre départs au milieu de terrain