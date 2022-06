Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos se lance en quête d’un joyau de Ligue 1 !

Publié le 6 juin 2022 à 19h15 par La rédaction mis à jour le 6 juin 2022 à 19h23

Déjà au travail pour préparer le mercato estival du PSG, Luis Campos serait très intéressé par Lovro Majer, le milieu offensif du Stade Rennais, qui sort d’une très grosse première saison avec le club breton. Andy Bara, l’un de ses représentants, n’a pas démenti l’intérêt du PSG pour le Croate…

Même si son arrivée au PSG n’est pas encore officielle, elle ne fait plus de doute. Depuis plusieurs jours, Luis Campos s’est mis au travail et planche déjà sur le mercato estival du PSG. Différents joueurs sont ciblés, notamment au milieu, l’un des principaux chantiers du club de la capitale. Vu la direction que prend le dossier Tchouaméni, Luis Campos n’a d’autre choix que de se lancer sur une nouvelle piste. Et à un poste légèrement plus offensif, c’est un joueur de Ligue 1 qui lui aurait tapé dans l’œil…

[SÉLECTION]🇭🇷 🆚 🇦🇹 La Croatie s'est inclinée hier soir face à l'Autriche (0-3). Lovro Majer a disputé 58 minutes du match.📸 @iconsport_fr pic.twitter.com/q05rkCAuxv — Stade Rennais F.C. (@staderennais) June 4, 2022

Lovro Majer a séduit Luis Campos