Mercato - PSG : Luis Campos a une grosse ouverture pour Conceiçao !

Publié le 6 juin 2022 à 17h30 par La rédaction

Alors que le départ de Mauricio Pochettino est inéluctable et devrait bientôt être officialisé, le PSG est à la recherche de son successeur, et les pistes sont nombreuses dans la capitale. Ce week-end, la presse portugaise a notamment indiqué que le club parisien avait discuté avec Jorge Mendes au sujet de Sergio Conceiçao, incitant le FC Porto à anticiper un potentiel départ de son entraîneur…

Qui sera sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Après une saison décevante, Mauricio Pochettino devrait prochainement prendre la porte, et au sein du club, on s’active pour identifier son successeur. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le Qatar rêve de mettre la main sur Zinedine Zidane, mais ce dernier reste réticent à l’idée de rejoindre le PSG, tandis que Luis Campos ne serait pas emballé par cette piste. De son côté, le Portugais a d’autres idées pour le poste d’entraîneur. Le futur conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi s’intéresserait notamment à José Mourinho (AS Rome), Christophe Galtier (OGC Nice) ou encore Sergio Conceiçao (FC Porto). Ce dernier connaît bien la Ligue 1 pour avoir officié du côté du FC Nantes, et à en croire la presse portugaise, le PSG serait déjà passé à la vitesse supérieure dans ce dossier.

Porto songe à Oscar Garcia si Conceiçao file au PSG