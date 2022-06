Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar s'attaque à un nouveau crack !

Publié le 6 juin 2022 à 15h15 par Amadou Diawara

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes le 10 juin, le PSG s'activerait déjà pour dénicher de nouveaux talents. Selon la presse turque, la direction parisienne aurait d'ailleurs une nouvelle pépite dans le viseur. En effet, Arda Güler (17 ans) aurait tapé dans l'oeil des hautes sphères du PSG, qui auraient déjà avancé sur ce dossier.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a frappé un grand coup sur le marché. D'une part, le club de la capitale a profité de la situation contractuelle de Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et de Gianluigi Donnarumma (Milan AC) pour les recruter librement et gratuitement. D'autre part, Leonardo a bouclé les arrivées d'Achraf Hakimi, sous la forme d'un transfert sec, et de Nuno Mendes en prêt avec option d'achat. Une clause qui vient d'ailleurs d'être levée. Et alors que le mercato estival va ouvrir ses portes le 10 juin, le PSG serait déjà au travail pour renforcer l'effectif de Mauricio Pochettino. D'ailleurs, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi aurait une nouvelle pépite dans le viseur : Arda Güler.

🔙⚽️⚡️Une année riche pour @nunomendes_25 qui a découvert la #Ligue1 et la @ChampionsLeague sous le maillot parisien. Retour sur la saison de notre numéro 25, désormais lié avec le club de la capitale jusqu’en 2026. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 4, 2022

Le PSG a bougé ses pions pour Arda Güler