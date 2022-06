Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rendez-vous fixé au Qatar avec Zinedine Zidane !

Publié le 6 juin 2022 à 14h10 par Bernard Colas

Malgré les nombreuses pistes évoquées pour la succession de Mauricio Pochettino au PSG, et la volonté de Luis Campos de faire appel à Christophe Galtier, le Qatar rêve encore de mettre la main sur Zinedine Zinedine, et une nouvelle rencontre serait programmée entre l’entraîneur français et les propriétaires parisiens.

Si Luis Campos a ses idées pour la succession de Mauricio Pochettino, avec plusieurs pistes activées dont celle menait à Christophe Galtier (OGC Nice), le Qatar a également sa grande priorité pour le poste, et celle-ci se nomme Zinedine Zidane comme vous l’a déjà révélé le10sport.com. Même si le Français semble encore loin du PSG, les Qataris ne baissent pas les bras et tentent encore de convaincre l’ancien technicien du Real Madrid. Présent à Paris ces derniers jours pour assister notamment à la finale de la Ligue des champions, Zidane aurait profité de son déplacement pour discuter avec Nasser Al-Khelaïfi selon les informations de Mundo Deportivo , et une nouvelle rencontre serait imminente.





Zidane au Qatar mardi ?