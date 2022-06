Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar s’active pour le départ de Pochettino !

Publié le 6 juin 2022 à 14h15 par Guillaume de Saint Sauveur

L’arrivée de Luis Campos à la direction sportive étant désormais actée en coulisses, le PSG se penche plus que jamais sur le licenciement de Mauricio Pochettino et de son staff. Doha espère pouvoir régler cette question le plus rapidement possible avant d’accélérer sur l’arrivée du futur entraîneur…

Ça bouge au sein du PSG ! Comme prévu, Leonardo n’a pas été conservé par le Qatar et son licenciement aurait déjà été acté en interne, tout comme la signature de Luis Campos qui débarque pour venir lui succéder à la direction sportive du club de la capitale. Un premier changement de cap majeur qui devrait en provoquer un autre dans les jours ou semaines à venir avec la nomination d’un nouvel entraîneur (Zinedine Zidane ? Christophe Galtier ? Thiago Motta '). Mais le PSG doit avant tout régler le cas Mauricio Pochettino…

Le PSG veut régler au plus vite le départ de Pochettino