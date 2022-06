Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho, Gallardo, Galtier… Tous les plans de Campos pour l’après Pochettino !

Publié le 5 juin 2022 à 20h30 par La rédaction

Avec la saison difficile du PSG, Mauricio Pochettino ne devrait plus s’asseoir sur le banc parisien l’an prochain. Cités dans les candidats potentiels à la succession de l’Argentin, José Mourinho et Marcelo Gallardo ne devraient pas être choisis. Christophe Galtier, l’entraîneur de l’OGC Nice, serait la priorité de Luis Campos.

Après le feuilleton Mbappé, c’est l’autre dossier qui va agiter l’été du PSG. Auteur d’une triste saison à la tête du club de la capitale, Mauricio Pochettino est sur la sellette comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com en novembre dernier. Depuis, l’entraîneur argentin a connu une élimination en 8ème de finale de Ligue des Champions qui est très loin de plaider en sa faveur. « Aujourd'hui je suis à 100% au PSG, il me reste un an de contrat et j'espère continuer bien sûr. Les défis sont là et être au PSG motive un entraîneur », expliquait tout de même le technicien argentin il y a quelques semaines. Malgré ses propos, le PSG version Luis Campos n’envisagerait pas de continuer l’aventure avec lui. Et pour lui succéder, plusieurs noms figurent déjà dans la short-liste du Portugais qui n’aura pas perdu de temps avant de se mettre au travail.

‼️ https://t.co/VdiktdtZ9x | Il nome in pole per la panchina del #PSG è #Galtier: non ci sono possibilità che #Mourinho lasci la #Roma. Difficoltà per #Gallardo ✍️ @eleonora_trotta @RaffaeleAmato14 https://t.co/WipnbxWt2j — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 5, 2022

Christophe Galtier, la vraie priorité du PSG