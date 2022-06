Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Soprano lâche un indice sur une arrivée de Zidane au PSG !

Publié le 5 juin 2022 à 16h10 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Doha rêve de placer Zinedine Zidane sur le banc du PSG en lieu et place de Mauricio Pochettino. Alors que le nom du technicien français est annoncé avec insistance à Paris, Soprano a lâché ses vérités sur ce dossier. D'après le chanteur marseillais, qui a eu l'occasion d'évoquer le sujet avec Zinedine Zidane, il ne devrait jamais signer au PSG.

Alors que Mauricio Pochettino est décrié depuis de longues semaines, le PSG a lancé les grandes manoeuvres pour Zinedine Zidane ces dernières semaines. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Doha rêve d'installer le coach français sur son banc. Et pour mettre toutes les chances de son côté, les hautes sphères du PSG ont fait appel à Alain Migliaccio. En effet, l'agent historique de Zinedine Zidane pousse en privé pour le convaincre de signer à Paris. Malgré tout, à en croire Soprano, l'ex-coach du Real Madrid ne devrait jamais poser ses valises au PSG.

«Avec mes équipes, on lui en a parlé, il n'a jamais dit oui !»