Mercato - Barcelone : Ça s'agite en coulisses pour ce buteur de Xavi !

Publié le 5 juin 2022 à 14h15 par La rédaction

Plus en odeur de sainteté au FC Barcelone, Martin Braithwaite n’a que très peu joué cette saison, et cela ne devrait pas s’améliorer dans le futur. Pourtant, ce dernier pense qu’il peut encore avoir une chance, et compte bien rester. Une situation qui ne plairait pas au Barça qui souhaiterait l’envoyer chez l’un de ses prétendants espagnols ou anglais.

Alors que les problèmes économiques du FC Barcelone ne sont toujours pas réglés, les départs seront essentiels afin de pouvoir recruter de nouveaux éléments. Plusieurs indésirables devraient être poussés vers la sortie, notamment Martin Braithwaite. S’il avait sa chance avec Ronald Koeman, l’international danois n’entre pas dans les plans de Xavi, et n’a fait que 5 petites apparitions cette saison. Ce dernier ne désespère pas pour autant, comme il l’a confié lors d’une interview accordée à Relevo : « Je passe du bon temps au Barça et il me reste encore 2 ans de contrat. Je n'ai pas beaucoup joué, mais nous avons un bon entraîneur et je sais que j'aurai probablement une chance si je suis ici et que je travaille dur » . Toutefois, le Barça compte bien se débarrasser du joueur de 31 ans, qui aurait des prétendants pour son avenir.

