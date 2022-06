Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle annonce retentissante sur l'avenir de Lewandowski !

Publié le 5 juin 2022 à 9h00 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski veut faire ses valises et changer de club dès cet été. Conscient de la situation, le FC Barcelone serait plus que jamais en embuscade pour s'offrir les services du buteur polonais cet été. Toutefois, le club bavarois ne compte en aucun cas laisser filer Robert Lewandowski lors du prochain mercato, comme l'a affirmé son président Herbert Hainer.

Après huit saisons de bons et loyaux services au Bayern, Robert Lewandowski a pris une décision retentissante pour son avenir. En effet, le buteur polonais souhaite prendre le large lors du prochain mercato estival pour se lancer un tout nouveau défi. Alors que le FC Barcelone serait sur ses traces, Robert Lewandowski verrait d'un très bon oeil l'idée de poser ses valises au Camp Nou cet été. D'ailleurs, comme l'a indiqué Fabrizio Romano sur son compte Twitter ce samedi, la star du Bayern n'aurait d'yeux que pour le Barça actuellement. Mais qu'en pense la direction bavaroise ? Lors d'un entretien accordé à Bild am Sonntag , Herbert Hainer a lâché toutes ses vérités sur l'avenir de Robert Lewandowski.

Mercato - Barcelone : Robert Lewandowski a choisi sa prochaine destination ! https://t.co/QHUaObekZJ pic.twitter.com/ChHPYrEvlV — le10sport (@le10sport) June 4, 2022

«Je suis convaincu qu'il jouera pour nous la saison prochaine»