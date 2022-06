Mercato - Barcelone : Robert Lewandowski a choisi sa prochaine destination !

Foot - Mercato - Barcelone

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski serait dans le viseur du FC Barcelone en vue d'un transfert lors du prochain mercato estival. Et cela tombe plutôt bien, puisque le buteur polonais n'aurait d'yeux que pour le Barça de Xavi aujourd'hui. D'ailleurs, Robert Lewandowski aurait déjà un accord verbal pour un bail de trois saisons avec le club blaugrana.

Arrivé au Bayern à l'été 2014, Robert Lewandowski pourrait prendre le large après huit saisons de règne. En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le club bavarois, le buteur polonais voudrait changer de club dès cet été pour se lancer un tout nouveau défi. Une information qui n'aurait pas échappée au FC Barcelone, désireux de boucler un gros coup avec Robert Lewandowski lors du prochain mercato estival. Mais que pense le principal intéressé d'un transfert au Barça ?

Robert Lewandowski wants to join Barcelona, no way for other clubs as of today. He knows it’s still not easy to reach an agreement with Bayern - but he’s only waiting for FCB. 🚨🇵🇱 #FCBLewa has verbal agreement on a three year deal with Barça. More: https://t.co/7LbOWDUhet pic.twitter.com/OR3k2wBD0B