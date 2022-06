Mercato - Barcelone : Les conditions sont fixées pour cet attaquant brésilien !

Foot - Mercato - Barcelone

Désireux de renforcer son secteur offensif lors du mercato estival, le FC Barcelone s’intéresse à Raphinha. Lié à Leeds jusqu’en juin 2024, l’international brésilien ne sera toutefois pas bradé par son club, qui n’accepterait pas moins qu’une indemnité de 55M€ versée en une seule fois. Un dossier qui s’annonce délicat pour le Barça.

Désireux de retrouver les sommets européens le plus rapidement possible, le FC Barcelone veut frapper fort lors du mercato estival. En difficulté financièrement, le Barça regarde avec attention du côté des joueurs en fin de contrat, mais pas seulement. En effet, Joan Laporta est tout de même prêt à payer certains transferts afin de fournir à Xavi l’effectif dont il a besoin. Alors qu’Ousmane Dembélé pourrait faire son départ, Raphinha est notamment ciblé. Auteur de 11 buts et 3 passes décisives avec Leeds, l’international brésilien a tapé dans l’œil des Blaugrana , toutefois, le club anglais serait dur en affaires.

