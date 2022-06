Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Après Batlles, Perrin reçoit le feu vert pour un autre retour !

Publié le 4 juin 2022 à 14h15 par Dan Marciano

L'ASSE tient le successeur de Pascal Dupraz. Ce vendredi, le club stéphanois a officialisé l'arrivée de Laurent Batlles, libre depuis son départ de l'ESTAC. Pour l'accompagner durant cette mission, Loïc Perrin, coordinateur sportif des Verts, penserait au retour de Jérémy Clément, qui dirigera son dernier match, ce samedi après-midi, à Bourgoin-Jallieu.

C'est désormais officiel ! Ancien joueur et adjoint de Christophe Galtier à l'ASSE, Laurent Batlles sera à la tête de l'équipe première la saison prochaine. Libre depuis son départ de l'ESTAC, il succède à Pascal Dupraz, silencieux depuis la défaite de son équipe face à l'AJ Auxerre en barrage. Coordinateur sportif des Verts, Loïc Perrin penserait aussi à un autre retour. Selon les informations de But Football Club, l'ancien défenseur voudrait rapatrier Jérémy Clément, qui disputera son dernier match avec Bourgoin-Jallieu ce samedi. A l'ASSE, il pourrait, possiblement, occuper un rôle d'entraineur adjoint aux côtés de Laurent Batlles.

✍️ Ancien joueur et formateur de l’#ASSE, 𝗟𝗮𝘂𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗕𝗮𝘁𝗹𝗹𝗲𝘀 fait son retour dans le Forez. Ce vendredi, il a été nommé entraîneur de l’équipe professionnelle jusqu'en 2024. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 3, 2022

« Je serais plus que partant pour évoluer dans un rôle d’adjoint »