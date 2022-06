Foot - Mercato

Mercato - Officiel : L’ASSE tient enfin son nouvel entraîneur !

Publié le 3 juin 2022 à 18h45 par Thomas Bourseau mis à jour le 3 juin 2022 à 19h29

Pas moins de 24h après l’annonce du départ de Pascal Dupraz dont le contrat était arrivé à expiration, l’ASSE n’a pas perdu de temps en officialisant la nomination de Laurent Batlles au poste d’entraîneur des Verts. L’ancien joueur stéphanois aura la lourde tâche de ramener le club en Ligue 1. L’occasion pour lui de s’enflammer et pour le coordinateur sportif Loïc Perrin de souligner le fait qu’il était le profil recherché.

Jeudi après-midi, l’ASSE officialisait le départ de Pascal Dupraz qui n’avait de toute manière signé un contrat en décembre dernier ne courant que jusqu’à ce mois de juin. Pour le remplacer, le nom de Laurent Batlles a circulé depuis quelques jours dans la presse et L’Équipe révélait même jeudi que la nomination de l’ancien joueur de l’ASSE, où il a terminé sa carrière en 2012 avant de prendre les rênes de l’équipe réserve et la tête de l’équipe première de Troyes, était programmée pour ce vendredi. Et ça n’a pas manqué. Ce vendredi, en début de soirée, l’ASSE a publié un communiqué sur son site officiel dans lequel il est stipulé que Laurent Batlles a signé un contrat jusqu’en juin 2024. De quoi faire le bonheur du technicien qui s’est exprimé aux médias de l’ASSE concernant son arrivée sur le banc des Verts . « Je suis très heureux de retrouver ce club après neuf années extraordinaires. J'ai été joueur, puis entraîneur, des plus petites catégories aux grandes. Entraîner l'équipe première est un aboutissement pour moi. Avec beaucoup d'envie et d'abnégation, nous nous sommes fixés des objectifs pour cette nouvelle saison. La relégation a fait du mal à tout le monde, à moi aussi. Nous allons désormais reconstruire ».

✍️ Ancien joueur et formateur de l’#ASSE, 𝗟𝗮𝘂𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗕𝗮𝘁𝗹𝗹𝗲𝘀 fait son retour dans le Forez. Ce vendredi, il a été nommé entraîneur de l’équipe professionnelle jusqu'en 2024. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 3, 2022

Batlles s’enflamme pour son arrivée, Perrin la justifie !