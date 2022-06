Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça tacle Tebas après sa sortie polémique sur Lewandowski !

Publié le 3 juin 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

Malgré ses grandes difficultés économiques, le FC Barcelone aimerait frapper fort sur le marché cet été et penserait à recruter Robert Lewandowski. Alors que Javier Tebas a fait clairement savoir que le Barça n'avait pas les moyens de ses ambitions, Eduard Romeu - vice-président économique catalan - a rejeté la faute sur lui, déclarant qu'il était responsable des maux actuels du club sur le plan financier.

Depuis son retour au FC Barcelone, Xavi s'est montré très actif sur le marché. En effet, le coach catalan s'est offert les services de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et de Pierre-Emerick Aubameyang. Lors du prochain mercato estival, Xavi aimerait continuer sur sa lancée et recruter d'autres joueurs, dont Robert Lewandowski, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern. Mais comme l'a expliqué Javier Tebas dernièrement, le FC Barcelone n'a pas les épaules suffisamment solides pour recruter le buteur polonais pour le moment. « Le Barça sait déjà ce qu'il doit faire s'il veut signer (Robert) Lewandowski. Ils connaissent parfaitement nos règles de contrôle économique. C'est pour éviter des problèmes économiques majeurs. Je ne sais pas s'ils vendront (Frenkie) De Jong ou Pedri, mais ils savent qu'ils doivent entrer plus (d'argent) et vendre des actifs. À ce jour, ils ne peuvent toujours pas signer Lewandowski » , a déclaré le président de la Liga à Europa Presse . Une sortie qui n'a pas manquée de faire réagir Joan Laporta, le président du FC Barcelone.

«Javier Tebas est responsable de notre situation»

« Je vous demanderais de vous abstenir de faire des déclarations sur le fait que le Barça puisse ou non signer un joueur, car cela nuit clairement aux intérêts du FC Barcelone. D'ailleurs, je ne sais pas s'il fait ces déclarations volontairement ou involontairement, mais s'il les fait volontairement c'est un signe clair qu'il veut nuire aux intérêts du Barça. Et s'il fait ces déclarations involontairement, c'est déjà une preuve supplémentaire de l'incontinence verbale de Tebas et de son désir d'être sous les feux de la rampe, ce qui, avec tout le respect que je lui dois, ne lui correspond pas » , a pesté Joan Laporta lors d'un entretien accordé à Sport.es.

📌 Eduard Romeu: “Hi ha un moment en què has de dir prou i el Barça ha dit prou a Tebas”➡️ El vicepresident econòmic del club assegura que no hi ha ni un euro pressupostat en vendes de jugadors i que totes seran per decisió tècnicahttps://t.co/7daW0HitBQ — El món a RAC1 (@elmonarac1) June 3, 2022

«Tebas a fermé les yeux lorsque Barcelone était en train de sombrer»