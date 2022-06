Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un premier obstacle levé pour Lewandowski ?

Publié le 3 juin 2022 à 12h00 par Alexandre Higounet

Le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo révèle que le Bayern Munich pourrait retenir le dossier Romelu Lukaku pour l’après-Lewandowski et en conséquence ouvrir la porte pour le buteur polonais, qui est attendu du côté du FC Barcelone. Un obstacle serait-il donc en train d’être levé pour le Barça ? Analyse.

« Mon temps au Bayern Munich est terminé. Je ne vois plus aucune possibilité de continuer à jouer pour ce club désormais. Le Bayern Munich est un club sérieux et j'espère donc qu'il ne m'arrêtera pas simplement parce qu'il le peut. Je le redis. » Robert Lewandowski l'a récemment annoncé, il veut quitter le Bayern Munich. Et dans son édition de jeudi, le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo apporte de nouvelles révélations dans le dossier Robert Lewandowski-Barcelone. Alors que le club bavarois, qui n’entend pas lâcher Lewandowski à un an de la fin de son contrat, a fait savoir qu’il ne réfléchirait à cette hypothèse qu’à partir du moment où il trouvait un remplaçant du même calibre sur le marché, le média catalan affirme que les dirigeants du Bayern seraient aujourd’hui sur la piste de Romelu Lukaku, l’avant-centre international belge de Chelsea, en situation difficile chez les Blues où il a perdu son statut d’indiscutable, et avec qui il a inscrit 15 buts et délivré deux passes décisives en 44 rencontres.

Glückwunsch, @lewy_official! 👏👏Robert Lewandowski wird mit 35 Treffern Torschützenkönig in dieser Bundesliga-Saison!#MiaSanMeister #MiaSanMia pic.twitter.com/93qyYkKQGo — FC Bayern München (@FCBayern) May 14, 2022

Lukaku a-t-il le profil recherché ?