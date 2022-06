Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antero Henrique va remplir une nouvelle mission XXL à Paris !

Publié le 4 juin 2022 à 21h30 par Amadou Diawara

Alors que Luis Campos aurait été choisi par Nasser Al-Khelaïfi pour endosser le rôle de conseiller sportif, Antero Henrique devrait lui apporter son aide, notamment dans la gestion du recrutement du PSG. Par ailleurs, l'ex-directeur sportif parisien devrait avoir un rôle clé dans la section féminine du club.

Engagé initialement jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé aurait pu faire ses valises et rejoindre le Real Madrid cet été. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien avait pris un engagement moral pour rejoindre le club emmené par Carlo Ancelotti librement et gratuitement à la fin de son contrat. Mais heureusement pour le PSG, Kylian Mbappé a finalement décidé de rester à Paris et de parapher un nouveau bail de trois saisons. Après avoir bouclé la prolongation de son crack français de 23 ans, Nasser Al-Khelaïfi a lancé sa révolution. En effet, le président du PSG aurait fait savoir à son directeur sportif Leonardo qu'il n'allait pas continuer l'aventure. Pour le remplacer, Nasser Al-Khelaïfi aurait choisi Luis Campos, qu'il aurait nommé conseiller sportif. Et pour épauler le dirigeant portugais, le patron du PSG aurait décidé de faire appel à Antero Henrique.

Antero Henrique chargé du grand ménage de Luis Campos ?

Selon les informations du Parisien , Antero Henrique devrait se charger de l'opération dégraissage du PSG impulsée par Luis Campos. En effet, l'ancien directeur sportif du PSG devrait s'occuper du grand ménage du club lors du prochain mercato estival. Et à en croire le média français, Luis Campos aimerait qu'Antero Henrique se débarrasse d'une dizaine de joueurs. En effet, le nouveau conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi voudrait voir à la fois Colin Dagba, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Ander Herrera, Leandro Paredes, Danilo Pereira, Idrissa Gueye, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler et Mauro Icardi claquer la porte cet été. Et en plus de cette mission XXL, Antero Henrique aurait également un rôle à jouer dans la section féminine du PSG.

Antero Henrique doit régler plusieurs chantiers avec les joueuses du PSG